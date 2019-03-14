MLB》弱點都比別人還強？權威美媒看好洋基

洋基隊。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕權威棒球媒體《棒球美國》在近日完成了他們所推出的開季分析，在文章裡提到，洋基隊擁有著精英級別的外野，同時牛棚與先發輪值都向上升級，有望打出百勝的佳績。

不過洋基的弱點將會是在一壘，柏德（Greg Bird）必須要保持健康，而維特必須證明去年的好表現不是一季行情。另外三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）也必須增進自己的防守能力。但即便以上是洋基隊的弱點，他們在這些位置上還是比其很多球隊來的優秀。另外洋基也很好的補足了內野深度，有望自2009後重返世界大賽。

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而同區的死敵紅襪隊也有著相當優異的外野陣容，還有最強的指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez），但是他們的牛棚在凱利（Joe Kelly）和金布瑞（Craig Kimbrel）離隊後有很大的不確定性，但還是被看好能連四年打進季後賽。

紅襪隊。（資料照，法新社）

至於美聯西區的霸主太空人隊有很多優秀的自產球員，去年得分高居全聯盟第六，而季後在自由市場上又簽下布蘭特利（Michael Brantley），農場內又有大物新秀塔克（Kyle Tucker）預備中。不過缺點是太空人今年有多位輪值要角離開球隊，同時他們也不擅長培養自家投手，如果懷特利（Forrest Whitley）、詹姆斯（Josh James）等人無法扭轉局勢，那太空人將會很辛苦，但依然被看好能繼續稱霸美聯西區。

太空人隊。（資料照，今日美國）

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