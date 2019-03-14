歐冠》利物浦淘汰拜仁 德甲遭英超圍剿全軍覆沒

本場比賽攻下2球，幫助球隊獲勝的馬內（圖中）。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠16強第二輪賽事，德甲強權拜仁慕尼黑主場迎戰英超紅軍利物浦，前一場在利物浦主場兩隊戰成0：0和局，這場比賽利物浦靠著馬內（Sadio Mané）梅開二度的幫助下，利物浦終場以3：1成功踢館拜仁，喜收歐冠盃8強門票，今年歐冠盃英超4支球隊全數晉級8強，且在16強淘汰了3支德甲球隊，這是歐冠史上頭一次。

比賽第13分鐘，亨德森（Jordan Henderson）受傷退場，讓利物浦早早使用掉一個換人名額。比賽第26分鐘，塞內加爾前鋒馬內在禁區內邊緣，一個漂亮轉身擺脫拜仁門神諾伊爾（Manuel Neuer）的阻擋，直接將球吊進無人看防的球門，利物浦先馳得點。

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比賽第39分鐘，拜仁的格納布里（Serge Gnabry）在右路下底傳中，利物浦後衛馬蒂普（Joël Matip）解圍失誤形成烏龍球，使得拜仁追平比分，兩隊在上半場戰成1：1平手。

下半場第69分鐘，利物浦把握住角球機會，荷蘭的范戴克（Virgil van Dijk）頭錘破網幫助利物浦超前比數2：1，利物浦再次取得領先。比賽第84分鐘，薩拉赫（Mohamed Salah）從右路禁區外的一記傳球，馬內身子一躍直接將球頂進門框內，攻進本場第2球，替利物浦再添保險分，利物浦最終以3：1拿下這場比賽勝利並收下8強門票。

這是拜仁自2010─2011年賽季以來首度於歐冠16強被淘汰，前一次是輸給當年的衛冕軍國際米蘭，今年德國球隊於歐冠盃16強全數被英超球隊給淘汰，這是歐冠史上第一次，而德國球隊未有球隊晉級8強則是自2005─2006年賽季以來首次。

其餘被淘汰的德甲球隊，包括多特蒙德和沙爾克04，分別被英超的熱刺和曼城給擊敗。

本場賽事拜仁握有較優的控球時間57.8%，利物浦則有42.2%，利物浦本場有10次射門6次射正，拜仁則是7次射門2次射正。

范戴克頭錘進球後的慶祝動作。（歐新社）

輸球後的拜仁球員相當失落。（歐新社）

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