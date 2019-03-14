MLB》「魏少」砍31分大三元 雷霆逆轉籃網

「魏少」魏斯布魯克今得到31分、12籃板、11助攻的大三元表現，幫助雷霆獲勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場迎戰籃網，上半場一度落後16分，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）挺身而出，全場砍下31分、抓下12籃板、傳出11助攻的大三元表現，幫助雷庭逆轉戰局，最後就以108：96獲勝。

雷霆首節命中率欠佳，直到7分59秒才靠罰球拿1分，第二節還落後對手16分，雷霆靠魏斯布魯克半場得17分的挹注下，助隊上半場打完追至42：52。

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易籃後，魏斯布魯克在剩下3分28秒完成三分打，助隊逆轉比數，三節完雷庭領先2分。末節魏斯布魯克再跳出，單節拿7分、傳5次助攻、抓5籃板，讓雷霆穩穩收下2連勝。

魏斯布魯克全場23投12中，繳出31分、12籃板、11助攻的表現，本季第26次達成大三元，生涯累積來到130次。P.喬治（Paul George）25分9籃板，J.葛蘭特（Jerami Grant）15分，亞當斯（Steven Adams）13分。

籃網方面，替補的汀維迪（Spencer Dinwiddie）得到全隊最高25分，D.羅素（D'Angelo Russell）14分，J.哈里斯（Joe Harris）13分。

「魏少」魏斯布魯克。（美聯社）

雷霆P.喬治（左）今拿到25分。（今日美國）

籃網汀維迪（左）得到全隊最高25分。（今日美國）

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