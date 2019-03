MLB》國民單場四轟 火力放送壓制勇士（影音）

透納開轟。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕國聯東區雙強勇士與國民今天碰頭,國民隊在第一局就敲出兩發全壘打,早早將勇士先發高斯曼(Kevin Gausman)打退場,終場以8:4打敗勇士。

第一局國民就靠著當家游擊手透納(Trea Turner)和去年新人王票選第二的索托(Juan Soto)背靠背全壘打攻下三分。而主力右外野手伊頓(Adam Eaton)和新加入的明星二壘手多齊爾(Brian Dozier)也各轟出一發全壘打。先發投手孔賓(Patrick Corbin)先發四局被被打6支安打,丟3分但有4次三振。

BROADCAST: The wind is REALLY blowing in from RF. Gonna be tough to hit one out today.



Juan Soto: pic.twitter.com/cYgke4j5Or