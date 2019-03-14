MLB》國民單場四轟 火力放送壓制勇士（影音）

透納開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯東區雙強勇士與國民今天碰頭，國民隊在第一局就敲出兩發全壘打，早早將勇士先發高斯曼（Kevin Gausman）打退場，終場以8：4打敗勇士。

第一局國民就靠著當家游擊手透納（Trea Turner）和去年新人王票選第二的索托（Juan Soto）背靠背全壘打攻下三分。而主力右外野手伊頓（Adam Eaton）和新加入的明星二壘手多齊爾（Brian Dozier）也各轟出一發全壘打。先發投手孔賓（Patrick Corbin）先發四局被被打6支安打，丟3分但有4次三振。

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BROADCAST: The wind is REALLY blowing in from RF. Gonna be tough to hit one out today.



Juan Soto: pic.twitter.com/cYgke4j5Or — Washington Nationals （@Nationals） 2019年3月13日

勇士這場表現較突出的是去年國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），上場三次全部擊出安打，包含一支二壘安打與三壘安打，最近8個打席他全部敲出安打，狀態十分火熱。先發二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）也有2安打2打點的成績。

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