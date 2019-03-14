NBA》Kobe精通各國語言？ 竟為噴垃圾話去學波士尼亞語

約基奇爆料當年Kobe對他噴波士尼亞語髒話。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）對自我要求超高，沒想到還為了對付敵人而去研究對方的語言。波士尼亞籍的拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）近日爆料一則關於「老大」Kobe的趣事，他指出，Kobe當年在場上對他說了波士尼亞語的髒話。

諾基奇回憶，「那場比賽Kobe不停要到犯規站上罰球線，我心想，他碰不得啊！怎麼辦到的？後來他又在罰球時對我說了一句話，我心想，沒聽錯吧，他不可能會說我的語言吧？」

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「但過了幾次進攻，他又站上罰球線，又說了一次，那是個髒話，我很確定他是這麼說了。」

諾基奇在2014年進入聯盟，Kobe則在2016年退休，2人的對決次數有限。諾基奇指出，即便是在Kobe的退休年，他都會試著去了解他面對的每一位對手，也可能會融合多種語言中的髒話，在需要的時候派上用場。

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