MLB》田中將大上演三振秀 哈波吞K、安打仍掛零

田中將大3.2局送出6K。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛加盟費城人的明星外野手哈波（Bryce Harper）今天作客與洋基交手，面對日籍先發投手田中將大，2打數無安打，吞1K，雖然熱身賽首安尚未開張，但首盜。而田中將大主投3.2局挨6安失2分，另有6次三振。

田中將大前兩局展現驚人K功，首局一上來就連續三振掉麥卡琴（Andrew McCutchen）、席古拉（Jean Segura），再讓第三棒哈波擊出一壘滾地球出局，第二局雖然連挨3安被攻佔滿壘，但田中仍連飆2K不讓對手越雷池一步，金格利（Scott Kingery）擊出右外野飛球出局，田中該局安全下庄無失分。洋基在前2局就攻下2分。

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田中將大第三局雖然被席古拉擊出二壘安打攻佔得點圈，但仍未讓對手破蛋，先後K掉哈波，霍金斯（Rhys Hoskins）左外野飛球出局。

哈波熱身賽安打仍掛零。（法新社）

但田中在第4局出現亂流，被該局首名打者瑞爾穆托擊出陽春砲，再被法蘭柯（Maikel Franco）敲安，隨後回穩三振掉羅德里奎茲（Sean Rodriguez）抓到第2個出局數，此時被教練團換下場，由格林（Chad Green）接替投球，未料不能及時止血，被金格利擊出右外野2分砲，以3：2超前，其中追平分必須記在田中身上。

哈波在5局上再度上場打擊，因捕手妨礙打擊上壘，隨即盜上二壘，並再靠著隊友的適時安打，熱身賽首盜出爐，幫助球隊得分，兩隊終場以5：5握手言和。

哈波今天擔任先發第三棒右外野手，2打數無安打，吞下1次三振，3場熱身賽安打仍掛零；田中將大主投3.2局飆6K，被敲6支安打失2分，無關勝敗，防禦率為3.60。

哈波盜壘成功。（今日美國）

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