歐冠》阿奎羅梅開二度 曼城主場7球血洗沙爾克04

單場梅開二度的阿奎羅，幫助曼城大勝，晉級歐冠8強。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠盃16強次輪賽事，由德甲的沙爾克04作客藍月亮曼城主場，首輪曼城於沙爾克04主場以3：2取得優勢，這場曼城火力大放送，靠著阿根廷前鋒阿奎羅（Sergio Agüero）梅開二度以及薩內（Leroy Sané）上演助攻帽子戲法，終場曼城以7：0在主場血洗沙爾克04晉級8強。

比賽第33分鐘，沙爾克04的布魯馬（Jeffrey Bruma）在禁區內對B.席爾瓦（Bernardo Silva）的犯規，給了藍月亮軍團一顆12碼罰球，阿奎羅沒放過這份大禮替藍月亮首開紀錄1：0。比賽第38分鐘，史特林（Raheem Sterling）在禁區內一記後腳跟妙傳給後插上的阿奎羅射門，球越過門將的跨下進網，阿奎羅半場未完即梅開二度，替曼城取得2球領先。比賽第42分鐘，德國前鋒薩內在左路的射門破網幫助曼城再拉開比數，半場結束曼城3：0領先沙爾克04。

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下半場比賽第56分鐘，薩內於左路的傳球助攻給右路的史特林破門成功，讓沙爾克04的晉級希望幾乎破滅，曼城再次改寫比分4：0。取得4球巨大優勢的曼城未將火力停歇，隨後比賽第71分鐘及第78分鐘，分別靠B.席爾瓦及18歲小將福登（Philip Foden）的進球，助曼城以6：0大幅領先。

比賽最後階段的第84分鐘，替補上陣的熱蘇斯（Gabriel Jesus）再補上最後一刀，最終比數7：0，曼城於主場大勝沙爾克04，並以兩輪賽事總和10：2前進8強。

這場比賽阿奎羅的進球讓他連續4場歐戰賽事破門，突破自身的紀錄，本季已攻下27球，連續6季都為曼城攻下至少25球。曼城這場勝利將他們在各項賽事的連勝紀錄推進至10場。

沙爾克04本季狀況低迷，包括這場失利則是吞下近期各項賽事5連敗，在德甲排名僅第14，處在降級區邊緣，單場0：7大敗給曼城，以及兩輪賽事下來2：10遭淘汰，則是打破德甲球隊在歐冠史上最大輸球數。

本場賽事曼城佔有72.2%的控球時間比，留給沙爾克04僅27.8%的控球時間，藍月亮整場15次射門包含11次射正，沙爾克04則是僅2次射門1次射正。

本場貢獻1球3助攻的薩內（圖右）。（資料照，美聯社）

賽後兩隊教練互相致意。（資料照，美聯社）

沙爾克04球員大比分輸球後氣勢相當低迷。（資料照，法新社）

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