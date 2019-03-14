MLB》揮棒動作大改造 法官想要再進化

賈吉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年春訓洋基主砲賈吉（Aaron Judge）在揮棒動作上有了不少的改變。他的腳步幅度變得更小，特別是在兩好球之後。他說這是為了增進他的擊球能力，同時要回歸揮棒的基本。

「對我來說，我要回歸基礎。我必須先從沒有抬腿開始，之後我可以再把抬腿或一些腳步動作加進我的揮棒中。」，賈吉說道。

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「我覺得很多人實際上因為抬腿動作而讓打擊變得更混亂，」賈吉說：「有很多次我告訴自己不要擔心抬腿，但還是不理想。我的揮棒動作非常簡單，但在賽季中我有時候我會不知道我的前腳在做什麼。我覺得我有抓準時間點，但我還是一直被三振。」

「對我來說，我總是可以簡化事情來得到結果。我現在就是要更精準的擊中球。」賈吉說道，「之前會有點擔心是因為我不想犧牲掉力量，但是當我在打擊練習時，我的擊球飛行距離沒什麼變化，所以這沒有關係。」

目前賈吉在春訓的26個打席中敲出7支安打，其中有4發是全壘打，OPS高達1.213。

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