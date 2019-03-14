MLB》沒有831！傳大聯盟以後只有「731交易大限」

強投韋蘭德在2017年轉戰太空人後，幫助球隊奪得世界大賽冠軍。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，大聯盟和球員工會談定移除「831大限」，今年球季只會有「731交易大限」，可能影響球隊補強的計畫。

大聯盟現行的規定是在每年的7月31日之前，不需經過讓渡，各個球隊都可自由交易。但到了8月後，所有的交易行為都要經過讓渡制度，期間是在8月1日至31日，球隊要先把球員放進讓渡名單，有權利撤回、重新把球員放回40人名單，球隊在48小時內進行交易，若有多支球隊想爭取，以排名較後面的球隊取得主導權，而該球員的薪資由新東家負擔。

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羅森索指出，捨棄831大限的用意，是為了保護例行賽162場的各隊競爭誠信，為球員創造更多的確定性，迫使球隊提早決定他們是賣家還買家。

以近年的成功例子來說，強投韋蘭德（Justin Verlander）在2017年8月被老虎放進讓渡名單，最後由太空人網羅。韋蘭德轉戰休士頓後，在球季最後一個月5場先發防禦率僅1.06，季後賽6場先發拿到4勝1敗的成績，防禦率只有2.21，幫助太空人奪得世界大賽冠軍。

ESPN記者帕桑（Jeff Passan）提到，2020年大聯盟現行的25人名單將增至26人，最多可帶13名投手；但以往9月份，球隊可帶到40人，如今要改成28人名單、投手最多14名。

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