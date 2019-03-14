MLB》跨場完全打擊！ 阿庫尼亞熱身賽表現超狂

阿庫尼亞熱身賽連8打數敲安。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯新人王、勇士大物新秀阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）熱身賽手感超火燙，今天面對國民繳出3安猛打賞，打回2打點，連8打數敲安，更完成「跨場完全打擊」，打擊率高達4成29。

阿庫尼亞跨場連續4個打數達成完全打擊，今天面對國民分別擊出二壘安打和三壘安打，昨天對戰紅雀後2個打席分別擊出全壘打和一壘安打，近3戰火力全開，連續8打數敲安，連9打席上壘，熱身賽合計出賽12場，共繳出12安、3轟、7打點、4保送和打擊三圍0.429/0.500/0.893，OPS高達1.393。

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「這個孩子天生就是打棒球的料，」勇士首席教練威斯（Walt Weiss）表示，阿庫尼亞擁有很棒的身體素質，心態上也成長了，他很融入在比賽當中，是一名會讓人感到興奮的球員。他認為阿庫尼亞前途無量，目前他已經提前進入「攻擊模式」，希望他整季都能保持這樣的火燙手感。

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