NBA》進攻大當機 活塞被熱火慘電

熱火在主場大勝活塞34分，為球隊本季最大勝分的比賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部排名第8的熱火於主場迎戰排名第7的活塞，熱火靠著7人得分上雙，以及活塞第3節進攻大當機，趁勢將比分拉開，終場熱火以108：74海電活塞，這場比賽過後，熱火拿下近期5戰中的第4勝，活塞則是吞下2連敗。

上半場比賽，熱火以54：49僅僅5分領先活塞，但是下半場一開賽，熱火就以21：0的攻勢開場，瞬間拉開比分，並且第3節未讓活塞得分破10，熱火單節33：8的攻勢讓比賽第4節提早進入垃圾時間，熱火今日投籃命中率46.4%，3分命中率39.3%，活塞投籃和3分球命中率則分別是慘淡的35.1%和21.6%。

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熱火以溫斯洛 （Justise Winslow）16分的表現最佳，J.理查森（ Josh Richardson）攻下13分8籃板5助攻，板凳出發的懷特塞德（ Hassan Whiteside）貢獻13分11籃板的雙十演出，老將魏德（Dwyane Wade）則是得到11分。

活塞全隊得分最高為葛瑞芬 （Blake Griffin）的13分，艾靈頓（Wayne Ellington）面對老東家則攻下11分。

本場大勝34分為熱火本季最大勝分，至於僅得74分為活塞本季最低分，且連續兩場得分未破80分的活塞，進攻顯然出現問題，若要保住季後賽席次，勢必得解決此問題。

溫斯洛攻下全場最高的16分外帶5籃板2助攻。（今日美國）

葛瑞芬（右）僅攻下13分已是全隊最高得分。（今日美國）

魏德（左）與艾靈頓（右）交換球衣。（美聯社）

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