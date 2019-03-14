NBA》勇士三星合轟81分 客場擊落火箭避免橫掃

卡森斯強攻禁區，攻下本季新高的27分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士五星今天少了杜蘭特（Kevin Durant），卡森斯（DeMarcus Cousins）和「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）聯手飆分，合計攻下81分，率隊以106：104擊敗火箭，除了中斷本季對戰的3連敗外，也終結了火箭近期的9連勝。

勇士本季對上火箭一勝難求，前3場全輸球，為了避免遭橫掃，柯瑞單節就攻下13分，首節以33：23取得雙位數領先，哈登（James Harden）及保羅（Chris Paul）在次節率領火箭反攻，半場以52：54落後兩分。

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柯瑞。（今日美國）

哈登在第三節開局打出8：2的攻勢超前，不過湯普森及時挺身止血，連拿5分，卡森斯也強打禁區，單節貢獻10分要回領先，勇士在第三節結束取得85：78、7分領先。

火箭末節企圖扭轉落後14分的劣勢，保羅在終場前10.8秒的三分打，追到只有1分差，火箭決勝時刻採取犯規戰術，柯瑞兩罰全進，哈登也被送上罰球線，先罰進第一球，第二球則失手，最後籃板也落到勇士手中，勇士終場就以106：104贏球，終止本季對戰3場全敗的窘境。

湯普森今天飆進5記三分彈，灌進全場最高的30分，卡森斯則是攻下本季新高的27分，另有7籃板和2抄截，柯瑞貢獻24分，另有5助攻和2抄截。

哈登攻下火箭最高的29分，另有10次助攻和3次抄截，保羅有24分、6籃板，卡培拉（Clint Capela）繳出13分、13籃板的雙十演出。

湯普森攻下全場最高的30分。（美聯社）

哈登今天23投10中得29分，另有10助攻。（今日美國）

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