NBA》客場高奏爵士 太陽決勝節被打趴

米契爾（圖中）攻下26分，其中16分集中在下半場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部爐主太陽主場迎戰西部第7的爵士，爵士靠著米契爾（Donovan Mitchell）下半場攻得16分，全場26分的好表現，以及戈貝爾同菲佛斯拿下18分，爵士最終以114：97於客場帶走勝利，轟下整場最高27分的布克（Devin Booker）也無法將勝利留在主場。

爵士在第2節28：16的比分拉開和太陽的差距，但第3節太陽從14分落後一度追到75：75平手，直到第4節才又被爵士拉開，在比賽剩下2分57秒的時候米契爾投進一顆3分球，比數105：89，爵士握有16分領先，比賽結果也定了調，終場爵士以114：98擊落太陽，繼續保持西部第7的位置，太陽則持續穩坐西部爐主地位。

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爵士的米契爾以18投10中，包括4顆3分球的表現，攻下全隊最高的26分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻18分外加20籃板，菲佛斯（Derrick Favors）也挹注18分7籃板7助攻，澳洲射手英格斯 （Joe Ingles）3分球5投中3，攻下15分。

太陽隊的布克轟下全場最高的27分外帶4籃板6助攻，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）攻下18分，T.強森（Tyler Johnson）則貢獻了15分，另外本季選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）今日狀況奇差，上場33分鐘，全場9投僅中1拿下2分。

雖說太陽本場吞下敗仗，但他們近況不差，這場失利僅是太陽近6場比賽的第2敗而已，至於爵士的部分則是終止近期的2連敗。

戈貝爾攻下18分並抓下20籃板，是爵士獲勝的主要功臣之一。（法新社）

布克（圖左）轟下全場最高的27分但還是無法將勝利留在主場。（美聯社）

艾頓全場僅攻下2分，完全不及格的表現（法新社）

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