台日交流賽》好尷尬！中職冠軍隊對決日職墊底隊 5場拿0勝

桃猿今再度大比分落敗。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕桃猿隊今與日職羅德交戰再度以3：13吞敗。過去5年奪4冠的中職冠軍隊桃猿，今年春訓與去年日職戰績分居倒數第一和第二的樂天、羅德交流5場，至今猿隊勝場未開張，雖然只是熱身賽，但讓球迷感嘆中職、日職的差距。

桃猿在今年2月初帶著一批年輕選手出征石垣島，對上去年在洋聯戰績倒數第二的羅德隊，被打一波22：0，堪稱「石垣島慘案」。隔日的比賽也以6：8落敗，桃猿投手群一共奉送8次四死球、守備還發生5次失誤，還讓總教練洪一中超不開心，直言：「不知道在怕什麼！」

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228連假，換去年在洋聯戰績墊底的樂天隊來台與桃猿交流2場，首場樂天派出王牌岸孝之，成功封鎖猿隊打線5局，最終猿隊就以1：3落敗。隔天的第二戰，桃猿打線與對方雖然有來有往，無奈牛棚失守，黃子鵬在9局上挨3分砲被追平比數，最後2隊以7：7和局收場。

與羅德交流已吞下5連敗的桃猿，這回3月中旬到日本千葉ZOZO海洋球場再戰2場，桃猿自2014年起多次與羅德交手，今年是首度遠征對方主場，但仍出師不利，今天的比賽，先發投手葉家淇首局解決0人次便丟掉4分退場，桃猿一路落後，最後又再度以3：13落敗。

總計去年中職總冠軍桃猿隊與日職洋聯墊底的兩隊交手5場，勝場還是掛零，就看明天對羅德的交流賽最後一場能不能討回一點顏面了！

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