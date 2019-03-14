日職》熱身賽單場雙安有打點 吳念庭打擊率破4成5

西武獅吳念庭。（資料照，記者黃志源攝）





〔體育中心／綜合報導〕西武今天熱身賽作客與中日交手，台灣好手吳念庭擔任先發第8棒一壘手，3打數2安打，打點、得分和保送各一，熱身賽連續3場敲安，打擊率升至4成55。

吳念庭2局上首打席就面臨二壘有人、2人出局的局面，他從中日先發投手柳裕也手中擊出中間穿越安打，打回西武第1分，助隊先馳得點，西武5局上攻勢再起，愛斗率先敲安，吳念庭也補上一支右外野二壘安打，跑者攻佔二三壘，金子侑司適時擊出清壘安打，一舉打回2分，西武取得3：0領先。

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吳念庭7局上敲出一壘滾地球出局，9局上再靠著四壞球保送上壘，此役3打數2安打，另有1打點，一壘守備也沒有發生失誤，西武終場就以3：0完封中日，今井達也繳出6局無失分的優質先發，被敲出4支安打，另有6次三振，最快球速150公里，收下熱身賽首勝。

吳念庭熱身賽出賽7場，合計11打數5安打，有2支二壘安打，選到2次保送，被三振1次，打擊率為4成55。

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