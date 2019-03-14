網球》「夜市小球王」鳳凰城惜敗 曾俊欣獲邁阿密名人賽外卡

曾俊欣獲得下週邁阿密名人賽外卡。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金16萬2480美元（約502萬台幣）的美國鳳凰城男網挑戰賽，「夜市小球王」曾俊欣單打首輪贏得「台灣內戰」後，次輪又把哈薩克第4種子古庫舒金（Mikhail Kukushkin）嚇出一身冷汗，歷經2盤激鬥雖以5：7、3：6惜敗，17歲台將新生代拚出無窮潛力，也已破天荒獲得下週邁阿密名人賽外卡。

目前世界男單排名449的曾俊欣，初登場面對132席的莊吉生毫無懼色，即使賽事次盤一度因雨順延，終挾3：6、6：3、6：2大逆轉「台灣一哥」，爆冷勇闖32強。隔天「夜市小球王」對上高居43名的古庫舒金 ，又展現初生之犢銳氣，開賽率先突破領先，可惜錯失盤末點反遭老經驗勁敵回破，首盤拱手讓人。次盤曾俊欣陷入苦戰，第4局遭破落後苦苦追趕，無力扳平直落2吞敗，總計鏖戰1小時25分鐘。

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曾俊欣雖無緣更上層樓，生涯首勝Top 200此行仍收獲滿滿，下週即將首次登上ATP千分等級舞台，準備在邁阿密以小搏大再創佳績。

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