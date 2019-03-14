深圳挑戰賽》痛失女友「聽到救護車聲音就發抖」 謝政鵬晉男雙4強

謝政鵬心情仍受女友上月車禍身亡影響。（取自謝政鵬IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國深圳男網挑戰賽，「A鵬」謝政鵬／印尼朗卡特（Christopher Rungkat ） 6：4、6：2擊敗菲律賓岡薩雷茲（Ruben Gonzales） ／美國勞森（Alex Lawson），晉級雙打4強，但「A鵬」心情仍受女友張恒綿上月車禍身亡影響，對外界關心請求大家讓他「靜靜的就好」，最近「聽到救護車的聲音會害怕到發抖，看到公車也會避的遠遠的」。

謝政鵬日前曾發文「我恨那個司機」，前天深夜又上網發文，附上一張兩人交往「11個月1天」手機截圖，「大家看到我都會跟我說很抱歉你女朋友的事情」他表示，「其實真的什麼都不要說，連最簡單的加油真的都不必...在告別式以後只要在外面人家跟我講我都微微笑或者不理請見諒，當下只想趕快回家避開人群。」甚至深圳比賽前，因粉絲的安慰導致沒心情準備，「A鵬」打完球就把自己關在房間，「其實真的感謝你們的鼓勵....最近比較不禮貌還請見諒。」

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謝政鵬吐露，「我最近真的聽到救護車的聲音會害怕到發抖，看到公車也會避的遠遠的」，希望認識他的人，「拜託讓我一個人靜靜的就好」，近來比賽的輸贏也不太計較，以身體為重，「畢竟網球的路還很長」。

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