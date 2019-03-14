棒球》大漢棒球隊再度成軍 張泰山任軍師

花蓮大漢棒球隊再度成軍，邀張泰山擔任首席顧問。（記者王峻祺攝）

［記者王峻祺／花蓮報導］曾以黑馬之姿在2011年第13屆梅花旗全國大學棒球錦標賽中，奪下季軍的大漢技術學院棒球隊，2014年解散後，睽違5年再度成軍，並邀退役球星張泰山擔任首席顧問、前職棒選手余賢明為總教練，目標3年內重返大專組一級戰場，誓言打進前8強。

解散多年的大漢棒球隊，即將在108學年度重組，今舉行成軍記者會，校長宋佩瑄為退役球星張泰山及前職棒義大犀牛明星外野手余賢明穿上大漢球衣，象徵棒球隊重起爐灶，球隊正式回歸大專體壇。

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大漢以「壯大東台灣棒球搖籃」為目標，力邀曾是中職多項打擊紀錄保持人的張泰山擔任棒球隊首席顧問，張泰山信心滿滿「3年將內重返一級8強」。他說，目標只有一個，希望3年內重返大專組一級戰場，去年已積極走訪各高中棒球隊，洽談建教合作機會，返鄉練球、扎根基礎，並協助球員往職棒路邁進。

他強調，未來也計劃送選手前往日本、澳洲交流，可到獨立聯盟參與訓練，直接吸收國外選手訓練菜單跟態度，並邀當地知名球員來台，指導選手、提升球隊整體的實力水平；教練團也會要求自律，提醒選手「千萬不要為錢打球」，而是要好好練基本功，把球打好、書讀好，才會受到球探關注。

宋佩瑄說，目前棒球隊籌組進度，除邀張泰山擔任顧問外，也與前義大選手余賢明達成協議，擔任球隊重組後的第一位教練，並已著手整建球場，開始招募高中好手，提供選手最好的訓練環境及後勤補給。

大漢表示，為鼓勵優秀選手加入棒球隊，也推出「就學優惠方案」，預計招收25人，凡應屆畢業選手108學年度加入大漢棒球隊，具有原住民身份者入學後辦理相關減免，將提供4年免學雜費及4年免住宿費優惠，一般生則半價優惠。

大漢棒球隊成立於1999年，是國內第8支大專甲組棒球隊，也是花蓮縣首支甲組成棒隊，2011年在梅花旗賽奪下季軍，締造隊史最佳戰績，也首度取得團體替代役報考資格，但後續戰績未見起色，加上多年球員招生不利及經費問題，2014年宣布解散；前職棒球員翁再生、李冠緯及官大元均曾是大漢校友。

花蓮另有台灣觀光學院也於去年成立棒球隊，由前兄弟象總教練王光輝領軍，已從大專聯賽公開二級打起，目標要在3至5年內打進公開一級，目前17名球員大多來自玉里高中和花蓮體中。

花蓮大漢棒球隊於2014年解散後，睽違5年再度成軍，並邀退役球星張泰山擔任首席顧問、前職棒選手余賢明為總教練。（記者王峻祺攝）



大漢棒球隊今舉行成軍記者會，校長宋佩瑄（中）為退役球星張泰山及前職棒義大犀牛明星外野手余賢明穿上大漢球衣，象徵棒球隊重起爐灶，球隊正式回歸大專體壇。 （記者王峻祺攝）

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