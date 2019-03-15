林書豪出戰老東家湖人 今日賽事預告與轉播

林書豪今將碰上老東家湖人。（資料照，USA TODAY Sports）
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NBA例行賽方面，早上8點由湖人客場挑戰暴龍，湖人前一戰擊敗公牛，終止5連敗，陣中球星詹姆斯（LeBron James）近5戰平均砍下30.2分，此役他能否帶領紫金軍團力克強敵呢？而暴龍台裔後衛林書豪近3戰平均能繳出11分的成績單，今天碰上老東家湖人，豪小子會有大爆發的表現嗎？另外，10點30分還有獨行俠出戰金塊的比賽，喜愛籃球的球迷們，不要錯過精彩轉播。
桃猿與羅德將在中午12點迎來第二場交流賽，羅德推出主戰先發石川步，桃猿則由新洋投李茲應戰。昨桃猿以3：13慘敗，今天要力拚討回顏面。
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NBA
08:00 湖人@暴龍 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台
10:30 獨行俠@金塊 緯來體育
桃猿、羅德交流賽
12：00 桃猿@羅德 ELEVEN SPORTS1
中職熱身賽
18:30 富邦悍將@桃猿 ELEVEN SPORTS1
SBL
19:00 台啤@裕隆
地點：板橋體育館
轉播：WinTV綜合台
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