田徑》楊俊瀚200公尺輕鬆破大會 田徑場大騷動（影音）

〔記者卓佳萍／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天在新北市青年盃公開男子組200公尺預賽，一起跑就海放對手，輕鬆跑出21秒06，打破王文堂的大會紀錄21秒16，以預賽第一成績晉級決賽，楊俊瀚出賽時終點處以及看台都擠滿選手，完賽後更是引起大騷動，選手、粉絲求簽名與合照。

楊俊瀚結束美國訓練，第一次嘗試室外競賽，他坦言，仍在適應感覺，「看到成績自己也＂耶？＂了一下，可能會讓大家期待落空，但我現在沒有太大調整，也要去適應別人看待自己的眼光。」

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完賽過後，群眾蜂擁而至，楊俊瀚笑笑地說，很多人關注田徑是一件好事，希望國際賽或是其他比賽，也能一直有這麼多人關注；青年盃公開男子組200公尺決賽將於明天早上10點45分登場。

這一趟預賽成績，楊俊瀚坦言，只是勉強及格，內容不夠精細，回去還要跟教練討論、修正。

東奧標準公布，尚未參加過奧運的楊俊瀚表示，上一次自己能力跟奧運有段距離，現在已經達到跟國際抗衡，希望把狀態調到亞運、世大運的水準去拚達標。

國立臺灣體大楊俊瀚在新北市全國青年盃田徑錦標賽200公尺公開男子組預賽，以21.06秒的成績破大會紀錄。（記者陳志曲攝）

國立臺灣體大楊俊瀚在新北市全國青年盃田徑錦標賽200公尺公開男子組預賽，以21.06秒的成績破大會紀錄。（記者陳志曲攝）

楊俊瀚的比賽吸引許多觀眾及選手。（記者陳志曲攝）

楊俊瀚（中）高人氣，賽後有許多粉絲請他簽名。（記者陳志曲攝）

楊俊瀚（中）高人氣，賽後有許多粉絲請他簽名。（記者陳志曲攝）

國立臺灣體大楊俊瀚（右）在新北市全國青年盃田徑錦標賽200公尺公開男子組預賽，以21.06秒的成績破大會紀錄。（記者陳志曲攝）

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