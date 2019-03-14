台日交流賽》葉家淇挨打退場 洪總：本就非完成品

Lamgio桃猿先發葉家淇一個人都沒解決就退場。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林宥辰／千葉報導〕桃猿隊年輕左投葉家淇今年季前3度迎戰日職球隊，前兩次都繳出好投，今年度再遇羅德卻遭震撼教育，一人次都未解決就失4分退場。猿隊總教練洪一中認為，葉家淇還需磨練，「還不是完成品」。

洪總說：「賽前我就講過，葉家淇還不是『完成品』，基本的球速有，但變化球、控球的穩定度還沒有很好，還需要時間磨練，也因此我們教練團一次次的測試，要求他的細節，這樣正式比賽才知道他的能耐在哪裡。賽前就比較擔心他的控球，果不其然，今天變化球投不出來、直球速度也沒出來，面對更強的打者自然難以招架。」

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至於此役是否影響葉家淇開季一軍或二軍的定位，洪總則說，本來名單就尚未完全確定，本來葉家淇就並非一定開季就會在一軍。

猿隊投手群今天投了8次保送，洪總認為球員或許還不太適應主審尺度，但也並非藉口，「壞球是真的太多，熱身賽期間我們就一直跟選手強調，不要去做弱者，與其把自己投倒，不如正面迎敵被打倒。」

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