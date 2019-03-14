足球》庫蒂尼奧表現回穩 巴薩想進4強得靠他

巴塞隆納明星中場庫蒂尼奧。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納明星中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）今在對陣里昂的歐冠16強中攻進第二球，幫助球隊晉級8強，表現回溫的他不僅讓主帥大讚，同時也是球隊的好消息。

去年一月，庫蒂尼奧以高達1.42億英鎊（約56.9億新台幣）的轉會費從利物浦轉至巴塞隆納，不過他的狀態一直無法讓球隊與球迷滿意，甚至還傳出重返英超的消息。不過經歷超過半年的低潮後，這名巴西國腳已逐漸找回球星身手。

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談到庫蒂尼奧時隔近2個月的進球，主帥巴爾韋德（Ernesto Valverde）表示：「他今天的表現很好，希望這個進球能夠讓他找回更多信心，並發揮出自己的能力，整理來說，我們對他的表現是滿意的。」

庫蒂尼奧本人則說：「雖然近期踢得不好，但是我沒有迷失自己，我來到這裡就是要拿出最好的表現來幫助球隊，我也一直再努力。未來會發生什麼事我們不知道，一步一步的完成才是最重要的。」

由於本屆歐冠有多達4支英超球隊進入最後8強，巴塞隆納將有很大的機會碰上英超球隊，曾效力利物浦的庫蒂尼奧無疑是陣中最熟悉英超的球員，屆時巴薩若想晉級準決賽，庫蒂尼奧的發揮絕對是關鍵。

巴塞隆納主帥巴爾韋德。（法新社）

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