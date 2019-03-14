日職》巨人、軟銀先發強投精彩對決 陽岱鋼2支0吞K

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕今天是巨人隊與軟銀隊官辦熱身賽三連戰的最後一戰，雙方派出王牌投手菅野智之與千賀滉大正面對決，台灣好手陽岱鋼本場比賽2之0，打擊率降到3成33，巨人終場靠著第八局單局4分的挹注下，以4：3擊敗軟銀。

陽岱鋼在第二局遭千賀滉大內角156公里速球三振，第五局陽岱鋼在2好2壞時面對千賀的直球擊出三壘方向滾地球，只差一步就能安全上壘，陽岱鋼後續被亀井善行換下場，本場比賽2打數0安打，吞下1次三振，打擊率降到3成33。

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第五局福田秀平對菅野智之擊出斷棒內野滾地球，只差一點點就能安全上壘，不過軟銀總教練並未挑戰，菅野智之與福田秀平兩人在退場後都笑了出來。

菅野智之今天先發6局無失分。（圖片取自巨人推特）

菅野智之前五局都是完全比賽的狀態，不過第六局松田宣浩的內野安打也讓丸全比賽破功。千賀滉大的完全比賽則是在第6局兩人出局後，才被丸佳浩擊出安打破功。這場比賽兩個人都表現得相當優異，菅野智之揮別前幾場先發陰霾，投6局無失分，被敲2安，送出6次三振沒有保送；千賀滉大則是主投7局無失分，被敲1支安打送出8次三振沒有保送。

兩隊都在第八局打破鴨蛋，巨人第八局得到4分，軟銀則拿下3分，終場雙方就以4：3結束比賽。

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