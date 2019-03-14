MLB》新球季定位引熱議 陳偉殷週六先發戰勇士

陳偉殷將在週六先發對戰勇士隊。（資料照，美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕儘管新球季的定位引發討論，馬林魚左投陳偉殷仍照自己節奏調整，春訓熱身賽下一場已排定台灣時間週六凌晨1點，在客場對勇士先發，勇士也派出左投紐康柏（Sean Newcomb）。

陳偉殷前次上場是3月10日對國民之戰，接在先發4局的年輕投手羅培茲（Pablo López）之後，中繼4局無保送、無失分，只被敲出1支安打，並飆出3次三振，揮別前2戰較不穩定的表現。

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陳偉殷目前在熱身賽出賽3場（2場先發），共投7.1局、掉9分都是自責分，戰績0勝1敗、防禦率11.05，後天將在勇士春訓基地登板，繼續為新球季備戰。

陳偉殷經驗豐富，一直是馬林魚先發輪值倚重的戰力，但有部分美媒開始熱議陳偉殷的定位，認為他狀況不穩、主客場成績落差太大，而陣中年輕先發投手越來越成熟，殷仔應調往牛棚擔綱長中繼。不過，這僅是媒體的討論與預測，馬林魚是否真會調動他的角色仍待觀察。

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