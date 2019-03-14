東奧》羽球、跆拳道場館遠 體育署考察團赴日情蒐後勤支援

體育署長高俊雄（左起）、競技組長洪志昌積極為東奧台將後勤支援做好準備。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2020年東京奧運倒數498天！為了讓參賽國手無後顧之憂，體育署、中華奧會及國訓中心特地組成「後勤支援考察團」，體育署長高俊雄表示，3月21至27日將赴東京考察羽球、射擊、跆拳道、高爾夫等競賽種類場館，實際了解當地住宿、交通、環境等狀況，提前展開移地訓練及後勤支援等情蒐資訊。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，本月出發的第一梯次考察團，將前往距離選手村較遠的比賽場地周邊飯店，包括45分鐘車程的跆拳道、羽球，50分鐘車程的射擊，以及80分鐘車程的高爾夫等；另外，署方也將仿照去年雅加達－巨港亞運「蘇丹公寓」概念，在主要選手村附近尋找團本部據點，方便選手就近參賽，減少搭車過程中無謂消耗，並將拜會日本奧會、東京奧運籌委會，同時與參訪日本訓練中心。

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洪志昌指出，目前跆拳道、羽球、射擊、高爾夫等比賽場地，距離選手村較遠，已透過駐外單位協助有無更適當的住宿點，「東奧我國團本部的根據地，也會參考去年亞運經驗來規畫安排，希望挑在選手村附近，讓陪練員、醫生、防護員及運科團隊進駐。」此外，3月考察團也會參訪日本當地的訓練中心、運科中心，拜會移地訓練接待城市代表，行程相當緊湊。

高俊雄強調，透過全面性評估規劃完整後勤工作事項，才可作好最完善後勤支援布署，讓選手無後顧之憂專心備戰，並以穩健步伐邁向2020東京奧運，全力於奧運五環殿堂突破自我，超越2016里約奧運參賽成績為目標，為國家爭取最高榮耀。目前我國已經在射擊女子25公尺運動手槍、10公尺空氣手槍兩個項目取得參賽門票，其餘各奧運種類選手也持續為前進東奧努力。

至於第二梯次考察團為「競賽場館考察團」，將以奧運培訓隊教練、選手為考察團員，預定10月到東京蒐整各競賽種類的場館資訊，提供各代表隊規劃培訓及參賽事宜。

此外，國手長期進駐的國家運動訓練中心，明上午要舉行新宿舍、器材及監控中心上樑典禮，體育署設施組組長許馨文表示，這次提撥13億台幣經費進行國訓中心硬體設施加強，供選手、教練使用的新宿舍預計有三棟，按照不同進程執行進度，今年底會有部分設施完工，最慢明年3月所有設施竣工，均符合國家相關安全法規。

體育署長高俊雄（左起）、競技組長洪志昌積極為東奧台將後勤支援做好準備。（記者梁偉銘攝）

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