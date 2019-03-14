中職》恰恰嘉市球場最終戰 難忘2002年在此封王

嘉義市立棒球場預計於4月底、5月初進行整修工程。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕中信兄弟球星「恰恰」彭政閔，今年球季結束正式退役，對廣大「恰迷」而言，可說看一場、少一場；值得一提的是，今天中職公辦熱身賽對富邦悍將，恰恰擔任先發一壘手、打第5棒，將是恰恰棒球人生最後一次在嘉義市立棒球場出賽，因為本季中職在此熱身賽告終、例行賽掛零，接下來嘉市球場將封館整修，年底才會重新開放。

嘉義市立棒球場預計於4月底、5月初進行整修工程，內野紅土區不變，外野和界外區將從天然草皮換裝人工草皮，這部分經費約5000多萬元，另外，包括外野記分板、內野300張座椅更新，裁判室加裝廁所和淋浴間，整體工程經費約1億元。

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恰恰中職生涯例行賽在嘉市球場出賽27場，85打數敲出36支安打，打擊率達4成24，外帶2轟、16分打點。經記者告知這幾項打擊數據，恰恰笑說，「我有在這裡有打過全壘打喔?這球場那麼大，我以為沒有（全壘打）耶。」這兩轟包括2010年砲轟左投桑奇斯、2012年轟廖文揚，兩人都效力統一獅。

恰恰回憶，高三打高中棒球聯賽就是在嘉市球場，當時這球場還沒有外野記分板，也沒有外野看台，印象中全壘打牆外有一棵大樹，「以前球員休息室環境不好，現在經過整理好很多，休息室感覺很大。」

對於當年高中棒球聯賽的印象，恰恰記憶模糊，倒是2002年中職總冠軍賽第3戰，兄弟象在嘉市球場擊敗和信鯨封王，他仍記憶猶新，「記得好像是噴啤酒，不是噴香檳，呵呵。」由於2002年兄弟包辦上、下半季冠軍，總冠軍賽先取得1勝優勢，兄弟先贏兩場聽牌，第3戰再以9:5贏球封王，該役恰恰單場5支4，表現亮眼。

對於嘉市球場換裝人工草皮，恰恰認為，這座球場是嘉農（KANO）棒球發源地，有歷史意義，政府願意投入資源整修，這是好事，如果未來能有更多業餘比賽安排在這裡，甚至做為各級國家隊訓練基地，加以有效善用，那麼，就有改建的意義。

今年球季中信兄弟會在天母、新莊、桃園、台中洲際、台南、高雄澄清湖和花蓮棒球場比賽，屆時各地球迷就可一睹恰恰職業生涯倒數時刻奮戰丰采。

彭政閔今年球季結束後將會退休。（資料照，中信兄弟提供）

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