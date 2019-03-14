UBL》4隊爭決賽最後兩席 南華有望挑戰隊史首度4強

南華大學以9：6擊敗國立體大。（圖片取自佛光山南華大學棒球隊粉絲頁）

〔體育中心／綜合報導〕大專棒球聯賽複賽倒數第2天的賽事，南華大學以9比6擊敗國立體大，只要南華能夠在明（15）日擊敗台東大學將能創下隊史首度晉級4強；今天落敗的國體晉級態勢則趨於被動，需要靠著明天南華不敵台東大學，或是文化大學不敵台灣體大才能晉級。

8強複賽再經過8天的廝殺後，明天將迎來複賽最後一天的賽程，目前確定晉級4強決賽名單的有開南大學以及台灣體大，剩下2個晉級名額將由大同學院、文化大學、國立體大、南華大學來爭取，形成4搶2的型態。

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國立體大、大同學院的複賽賽程都已經結束，目前兩隊積分分別是10、9。假使明天南華大學不敵台東大學，那無論文化與台體的比賽勝負為何，都將晉級；若南華擊敗台東，那國體要靠著文化敗給台體才能以第4名晉級。

大同學院目前積分9分，想要晉級必須要南華、文化兩隊在明天的比賽都輸球，屆時與文化同為9分積分但對戰勝負贏過文化，將以第4名晉級。

文化大學目前積分9分，不過若想晉級決賽，明天面對台體必須要贏球。南華大學目前積分7分，如果明天擊敗台東大學積分將與國體同為10分，屆時不管文化與台體的輸贏，都能確定晉級決賽。這也是將是南華大學首度打進公開一級四強賽事。

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