SBL》蘇翊傑揮拳遭投訴 遭達欣自主禁賽一週

桃園璞園擊敗臺北達欣，拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕衛冕軍璞園挾著主場週的氣勢，在簡偉儒末節三分球4記三分彈，獨拿12分的帶領下，澆熄達欣的反撲，終場璞園88：83獲勝，順利橫掃對手。

簡偉儒跳投。（記者陳志曲攝）

同時拜本季SBL增加場次所賜，寫下首次有球隊在單季對同一球隊拿下6勝的新記錄。

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璞園第三節中段還握有18分領先，但達欣改變防守策略，急起直追，在末節一度追到僅2分落後，但簡偉儒挺身而出，連續三分重砲成為致勝英雄。

桃園璞園總教練麥班達（右）跟裁判抗議。（記者陳志曲攝）

桃園璞園主題日，數百球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

臺北達欣梅奧（右）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）

達欣主控蘇翊傑日前遭網友向總公司投訴，被附上比賽影片，認為他多次在比賽中有揮拳動作，尤其是針對璞園後衛陳堅恩，今天遭到球團禁賽一週，期盼他能收斂火爆的脾氣。

蘇翊傑本季場均能送出5.6次助攻，是球隊的攻勢發動機，但多次不滿裁判尺度，加上與陳堅恩對位，護球動作過大，引發球迷討論，球團則為了維護形象，決定用自主禁賽懲處。

達欣總教練范耿祥則替子弟兵緩頰，「陳堅恩多次口出惡言挑釁，不只蘇翊傑被噴垃圾話，甚至有很多拉扯的小動作，此役先發的呂濟而也重招，裁判應該明察秋毫，避免衝突發生。」

臺北達欣蘇翊傑遭到球團禁賽一週。（資料照，記者陳志曲攝）

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