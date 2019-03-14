中職》王威晨開轟很開心 期待「真首轟」早日出爐

中信兄弟王威晨敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕王威晨生涯首轟出爐!?可惜無法列入正式紀錄，空歡喜一場。今天中職公辦熱身賽王威晨替補上陣，7局上他從張耿豪手中轟出陽春砲，最終中信兄弟以6:2擊敗富邦悍將，他笑稱，「運氣好啦，期待例行賽首轟出爐。」

王威晨2015年季中加盟兄弟，生涯在一軍累積601打數，全壘打還未開張，二軍賽380打數敲2轟，歷年公辦和自辦熱身賽全壘打掛零。

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現代強力棒球講求長打，王威晨去年長打率僅0.387，在合乎規定打席打者排行榜當中，僅優於張正偉的0.371，全聯盟名列倒數第二。王威晨說，「其實從兩年前開始，打擊練習我就一直全力揮擊，這場能開轟真的很開心。」

王威晨是名將王光輝之子，王威晨去年狂奔44盜，收下生涯首座盜壘王，一舉超越老爸生涯42盜；不過，王光輝生涯第3場就敲出首轟，苦主是統一獅投手謝佳訓，王威晨打了150場仍「顆粒未收」，只能說父子各有強項。

中信兄弟彭政閔攻上三壘壘包，悍將三壘手蔣智賢無法接住隊友的回傳球進行阻殺。（記者廖耀東攝）

中信兄弟林智勝遭球襲頭部。（記者廖耀東攝）

富邦悍將林晨樺。（記者廖耀東攝）

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