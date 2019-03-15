NBA Live》林書豪先發拿2分、6籃板 暴龍暫領先湖人

第一節：

林書豪一開始運球遭詹姆斯抄掉，詹姆斯強打籃下得分，林書豪接著切入拋投得分。雷納德連續投進兩顆三分，M.加索連拿5分，湖人雖然一度追到4分差，暴龍N.鮑威爾（Norman Powell）連拿7分擴大分差。

湖人打出一波10：2攻勢追到1分差，N.鮑威爾、麥考（Patrick McCaw）先後投進三分。暴龍首節打完以33：25領先。

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林書豪第一節4投1中，兩次三分出手都落空，得到2分、抓6顆籃板，賞出1次火鍋，另發生1次失誤。

先發名單：

暴龍：林書豪、D.格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）。

湖人：朗度（Rajon Rondo）、詹姆斯（LeBron James）、布拉克（Reggie Bullock）、麥基（JaVale McGee）、庫茲馬（Kyle Kuzma）。

賽前

〔體育中心／綜合報導〕暴龍目前戰績48勝20敗，過去10場拿下6勝，但前一場敗給騎士，今天將在主場迎戰湖人。

台裔後衛林書豪本季每場平均有10.2分、3.4次助攻，到來到暴龍之後，林書豪的場均得分降至7.7分，投籃命中率僅0.358，三分球命中率只有0.143。

湖人戰績31勝36敗，過去10場僅拿3勝，暫居西部第11名，晉級季後賽仍有難度。「詹皇」詹姆斯（LeBron James）過去10場繳出平均29.5分的表現。

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