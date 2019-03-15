網球》詹家姐妹遭頭號種子逆轉 無緣印地安泉決賽

詹詠然、詹皓晴慘遭逆轉，無緣決賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安泉網賽，第8種子詹詠然／詹皓晴今先盛後衰，歷經搶十大戰，最終以7：5、6（5）：7、6：10不敵頭號種子的捷克聯軍雷茨科娃（Barbora Krejcikova）和絲妮柯娃（Katerina Siniakova）止步四強。

詹家姐妹前役逆轉勝第3種子謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova），回報上月杜拜輸球之仇，也終止對戰小薇3連敗，惜今四強戰沒能延續氣勢，詹家姐妹首盤以7：5驚險拿下，但第二盤逼入搶七大戰，關鍵時刻5：5時連掉2分讓對手扳回一城。

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戰線拉入「超級搶十」，詹家姐妹陷入亂流以1：6大幅落後，雖連下5分逼平戰局，最後時刻卻沒能穩住陣腳，讓對手連拿4分，詹家姐妹激戰1小時57分鐘慘遭逆轉，無緣晉級決賽。

詹詠然、詹皓晴不敵頭號種子。（法新社）

詹家姐妹止步四強。（法新社）

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