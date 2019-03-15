MLB》塞揚強投凱可新東家仍沒下文 波拉斯不擔心

塞揚強投凱可。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新球季開打剩下不到兩週，塞揚強投凱可（Dallas Keuchel）去年季後成為自由球員後，想要一紙5至6年的長約，至今遲遲找不到新東家，經紀人波拉斯（Scott Boras）對此仍不擔心。

大聯盟官網報導，凱可在美國時間週三於波拉斯運動訓練中心（Boras Sports Training Institute）登板投球，面對打者共丟了80球。波拉斯表示，「他正在經歷一次完整的春訓，就像洛許（Kyle Lohse）一樣。」

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該文提到，洛許當時在2013年直到3月25日，才和釀酒人簽下一紙3年3300萬美元合約，即使春訓起步晚，洛許在簽約11天後才登板先發，該年他繳出11勝10敗防禦率3.35的成績，吃下198.2局。

波拉斯說，有數支球團的代表來看凱可投球，還說有收到球隊報價，但並未透露細節。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）先前透露，前東家太空人曾給凱可一年至兩年的合約。

大聯盟官網指出，勇士隊仍在自由市場中關注凱可和其他先發投手，但由於簽下凱可會損失選秀權，勇士球團對此保持謹慎態度。此外，勇士王牌投手佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）手肘受傷，無法趕上開季，先發輪值面臨不確定性。

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