NBA》表弟「妙傳」空檔柯瑞 預定本週俠客5大好糗（影音）

勇士主力中鋒卡森斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金洲勇士昨日以106：104擊敗休士頓火箭，避免本季被橫掃，其中表現最為出色就是「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），本場比賽拿下27分8籃板7助攻，但比賽中他也發生一件令人噴飯的糗事。

比賽來到第二節開局3分鐘，卡森斯在三分線外接到球，運球後切入禁區，面對火箭卡培拉（Clint Capela）防守，下意識將球傳給左側三分線外的柯瑞（Stephen Curry），但沒想到柯瑞其實根本不是場上五人，而是在板凳區休息，勇士這波球權理所當然也以失誤收場。

請繼續往下閱讀...

Boogie kicks it out to a wide open Steph Curry... who is on the bench pic.twitter.com/Bt6kZiHjyz — Sports ReUp （@SportsReUp） 2019年3月14日

有趣的是，在場外接獲傳球的柯瑞還配合演出，調皮地將球投往籃框，隨後立即坐回板凳區，並且被要求穿上灰色上衣，避免失誤再次發生，此烏龍讓全場球迷哄堂大笑，相信卡森斯這個「妙傳」已經入選本周「俠客」的5大好糗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/