NBA》表弟「妙傳」空檔柯瑞 預定本週俠客5大好糗（影音）

勇士主力中鋒卡森斯。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕金洲勇士昨日以106:104擊敗休士頓火箭,避免本季被橫掃,其中表現最為出色就是「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins),本場比賽拿下27分8籃板7助攻,但比賽中他也發生一件令人噴飯的糗事。

比賽來到第二節開局3分鐘,卡森斯在三分線外接到球,運球後切入禁區,面對火箭卡培拉(Clint Capela)防守,下意識將球傳給左側三分線外的柯瑞(Stephen Curry),但沒想到柯瑞其實根本不是場上五人,而是在板凳區休息,勇士這波球權理所當然也以失誤收場。

Boogie kicks it out to a wide open Steph Curry... who is on the bench pic.twitter.com/Bt6kZiHjyz