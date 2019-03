NBA》「浪花兄弟」連7季200顆三分 柯瑞向記者大開玩笑

勇士「浪花兄弟」柯瑞(左)、K.湯普森(右)。(資料照,USA TODAY)

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士昨以106:104險勝休士頓火箭,賽前就已經累計本季198顆三分球的「湯神」K.湯普森(Klay Thompson)此戰飆進5顆三分彈,追上隊友柯瑞(Stephen Curry)連續7個賽季至少200顆三分球紀錄,「浪花兄弟」成為NBA史上唯二達成這項成就的球員,柯瑞也用風趣方式大讚K.湯普森。

柯瑞賽後接受媒體採訪時,突然向記者提出一項要求:「我想要一張圖片,上面是我跟K.湯普森不同的投籃姿勢,然後將『例行賽連續7個賽季至少命中200個三分球』寫在下面,以此紀念成就,你能幫我做個圖傳給我嗎?就是用photoshop簡單弄一下就好。」柯瑞幽默說道,但記者卻笑著回應,「我技術不行,沒那個藝術天分。」

Steph Curry jokingly wants a trophy immortalizing himself and Klay as the only players in NBA history to make at least 200 3’s for 7 straight seasons. @NickFriedell laughing like he’s chatting with Thibs pic.twitter.com/s4wqAsRqGA