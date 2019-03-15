NBA》「浪花兄弟」連7季200顆三分 柯瑞向記者大開玩笑

勇士「浪花兄弟」柯瑞（左）、K.湯普森（右）。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士昨以106：104險勝休士頓火箭，賽前就已經累計本季198顆三分球的「湯神」K.湯普森（Klay Thompson）此戰飆進5顆三分彈，追上隊友柯瑞（Stephen Curry）連續7個賽季至少200顆三分球紀錄，「浪花兄弟」成為NBA史上唯二達成這項成就的球員，柯瑞也用風趣方式大讚K.湯普森。

柯瑞賽後接受媒體採訪時，突然向記者提出一項要求：「我想要一張圖片，上面是我跟K.湯普森不同的投籃姿勢，然後將『例行賽連續7個賽季至少命中200個三分球』寫在下面，以此紀念成就，你能幫我做個圖傳給我嗎？就是用photoshop簡單弄一下就好。」柯瑞幽默說道，但記者卻笑著回應，「我技術不行，沒那個藝術天分。」

請繼續往下閱讀...

Steph Curry jokingly wants a trophy immortalizing himself and Klay as the only players in NBA history to make at least 200 3’s for 7 straight seasons. @NickFriedell laughing like he’s chatting with Thibs pic.twitter.com/s4wqAsRqGA — Mark Medina （@MarkG_Medina） 2019年3月14日

本場比賽柯瑞上場35分鐘，拿下24分4籃板5助攻，K.湯普森出賽36分鐘，三分球10投5中，拿下30分6籃板2助攻。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/