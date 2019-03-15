歐霸》奧巴梅洋當英雄 助兵工廠又逆轉晉8

本場攻下2球1助攻的奧巴梅洋，攻下第2顆進球時戴上黑豹面罩慶祝。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃16強賽事次輪，由兵工廠於主場迎戰雷恩，前一場在雷恩主場兵工廠以1：3落敗，帶著兩球劣勢回到主場踢球的槍手們表現相當奮勇，尤其奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）個人貢獻2顆進球外加1次助攻，幫助兵工廠3：0獲勝。

比賽第5分鐘，拉姆西（Aaron Ramsey）在禁區一腳傳至門前，奧巴梅洋從門前直接將球碰進球門內，兵工廠先追回1球劣勢。比賽第15分鐘，拉姆西將球往底線傳，雷恩的防守球員認為兵工廠兩名球員都越位便沒去處理球，此時奧巴梅洋機靈地向前追球，並在球出底線前傳中，尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）頭錘破網，比分改寫至2：0，兵工廠只用了15分鐘便將晉級的天秤倒向自己這側。

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下半場比賽第72分鐘，在禁區左路的柯拉席維奇（Sead Kolašinac）將球傳至中路門前，球繞過兩名防守球員及門將到奧巴梅洋腳下，讓他輕鬆梅開二度，替兵工廠再添保險分，最終就以3：0贏得勝利，而兵工廠兩輪賽事總和4：3淘汰雷恩晉級歐霸8強。

兵工廠於歐霸32強時，也上演過逆轉秀，當時對手是貝里索夫貝特，首輪0：1輸球，次輪3：0獲勝逆轉晉級16強，這回對上雷恩竟又上演了兩球劣勢的逆轉秀。

這場致勝的最大功臣奧巴梅洋，本季於英超賽場攻進17顆進球，並列射手榜第2，在歐霸賽場則是攻下4球，領外值得一提的是奧巴梅洋在攻進他本場第2顆進球時，用戴上黑豹的面罩及做出黑豹的招牌動作當慶助，並且說這是獻給他的祖國─加彭。

本場比賽兵工廠擁有54.5%的控球時間，雷恩有45.5%，兵工廠全場12次射門包括4次射正，雷恩則是11次射門2次包含射正，另外兩邊皆各自吞下4張黃牌。

槍手們逆轉晉級8強，賽後相當開心。（路透社）

被逆轉的雷恩，教練還是鼓勵著球員們的好表現。（美聯社）

雷恩的管理高層向遠道而來客場的雷恩球迷們拍手致謝。（路透社）

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