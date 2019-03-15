NBA》不滿AD報價被流出 湖人傳考慮交易詹皇

美媒爆料湖人考慮交易招牌球星詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季風光迎來球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），期盼能率領球隊打進季後賽，未料耶誕大戰後湖人兵敗如山倒，詹皇開啟全力模式也無用，季前打好的如意算盤也將以失敗作收，然而美媒《Lakers Nation》報導今卻爆出湖人高層竟考慮要交易詹皇。

詹姆斯之前曾帶領湖人衝上西部第4，然而就在他與金州勇士交手耶誕大戰拉傷腹股溝缺席17場比賽後，湖人馬上陷入低潮，而爭搶「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）失利，更造成軍心渙散，加上陣中傷兵如山，都對球隊戰績造成不小衝擊，最終仍與季後賽無緣，詹皇多項輝煌紀錄也中斷。

請繼續往下閱讀...

《Bleacher Report》記者Ric Bucher稍早爆料，有消息人士透露，湖人老闆珍妮（Jeanie Buss）不滿詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）惡意將湖人交易鵜鶘球星A.戴維斯的籌碼流出，以致全隊士氣下滑，睽違6年的季後賽也告吹，因此打算與保羅旗下球員切割。

而之前《ESPN》電視球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）在談到湖人明年該怎麼補強時，就曾建議湖人應該要交易詹姆斯。

不過《Lakers Nation》報導最後表示，雖然傳出有可能交易詹姆斯，不過目前湖人仍打算以詹皇為中心，今夏鎖定多位大咖球星，打算替詹皇找幫手，帶領紫金大軍重返榮耀。

詹姆斯雖然開啟全力模式，卻仍無法帶領球隊晉級。（資料照，法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/