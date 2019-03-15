網球》「謝詹」恩怨難了？謝淑薇這樣說

謝淑薇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇、詹詠然和詹皓晴皆是我國難得的網球好手，寫下不少輝煌戰果，卻因國家補助款等爭議讓2家累積不少「恩怨」，現在雙方在場上交手，球迷也都會自動選邊站，但謝淑薇表示，她並沒有把對方當仇人。

謝淑薇日前印地安泉賽與詹家姐妹碰頭，這次未能在「台灣內戰」勝出、止步八強，賽後她在臉書發文向力挺球迷致謝，引來網友熱烈回覆，謝淑薇更意外現身回覆球迷的疑問，談到她與詹家姐妹之間的關係。

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一名球迷寫下3大個人觀點，他認為謝淑薇雖然沒有晉級，但雙打成就已有目共睹，甚至遠勝於詹家姐妹，對此謝淑薇表示，「我從來不需要證明自己，我就是我，不論今天我是餐廳服務生還是在任何位置，我都告訴自己做人要一步一腳印，要腳踏實地才是我要做的。名利這些東西我真是從來沒放在心上過。」

至於很多網友放大「謝詹」之間的恩怨情仇，謝淑薇強調，「我沒有仇人，如果每個欺壓我的人都要討厭，那欺負過我的人真是粉（很）多，那我就是化身暗夜小惡魔，天天去殺人洩忿都處理不完這些公主病的人給的垃圾情緒。」

球迷還在留言處向謝淑薇建議是否該專心拚單打、放棄雙打，她坦言自己的確曾陷入長考，但心酸的是，目前的資源不足以讓她這樣做，謝淑薇還是會單雙打並進。

謝淑薇女單世界排名27、雙打第17，皆為目前台灣選手的最佳成績，雖然現在狀態絕佳，但謝淑薇表示，現在首要是趕快找到體能師，保持更好的身體狀況，才有機會衝擊更高的目標。

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