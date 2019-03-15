MLB》大聯盟新規出爐 一人投手消失、台灣小將恐受影響

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟和球員工會達成協議，今年球季沒有「831大限」，只有「731交易大限」，而且明年的擴編名單從40人名單減至28人，球員的定位必須確定是投手或打者，整個球季都不能改變，這可能影響小聯盟潛力好手亮相的機會，包含台灣小將們。此外，大聯盟明年強硬推出一名投手要面對3人次、或是投完該半局的規則。

大聯盟官網報導，今年賽季改變的有：第一，每局之間的休息時間，將從現行的2分05秒減至2分鐘，2020年賽季將只有1分55秒。第二，從本賽季開始，交易截止日為7月31日，以往的831大限將取消。

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第三，全明星賽進入延長賽第10局後，將實施突破僵局制，會有跑者先上二壘；第四，全壘打大賽總獎金將增至250萬美元，全壘打冠軍者能獲得100萬美元的獎金；第五，各隊教練團每場比賽上投手丘的次數，將從6次減至5次。

「投打二刀流」大谷翔平。（資料照，法新社）

至於2020年開始實施的部分，從開季至8月31日為止，現行的25人名單將增至26人；而9月份的40人擴編名單正式被移除，改為28人名單。（在8月31日之前，球隊最少名單從24人增至25人；若遇到雙重賽，名單從26人增至27人）

此外，投手的數量將被限制，球員在登錄名單前，必須定位該選手是球員、還是野手，這個「定位」一整個賽季都不能改變，意即未來很難看到野手客串投球。

除非是特殊狀況，像是二刀流選手，前一季球員需在大聯盟累積至少20局投球，並擔任指定打擊、或是野手至少20場，才能「二刀流」；此外，延長賽或分差超過6分者，野手才能上場投球。

以後也看不到所謂的「一人投手」，2020年開始，投手至少要面對3名打者、或是投完該半局，除非受傷或生病；傷兵名單最小天數也改從10天改回15天，選擇權下放的選手需至少15天才能回歸大聯盟。

曾仁和曾在2017年9月趁擴編名單時，登上大聯盟，如今擴編名單減至28人，可能影響台灣小將們的出賽機會。（資料照，今日美國）

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