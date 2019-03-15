歐霸》吉魯成功「戴帽」 切爾西5球血洗發電機

法國中鋒吉魯本場貢獻3球1助攻，表現相當優異。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃16強賽事次輪，藍軍切爾西作客烏克蘭強權基輔發電機主場，前一場切爾西在主場以3：0獲勝，即便取得了3球的優勢，這場比賽藍軍依然沒有鬆懈，靠著法國中鋒吉魯（Olivier Giroud）帽子戲法的帶領下，切爾西以5：0擊敗基輔發電機，兩輪賽事總和8：0淘汰發電機進晉級8強。

比賽第5分鐘，切爾西的威廉（Willian Borges）開出角球，魯賓（Ruben Loftus-Cheek）第一時間在人群中頂到球，球並沒有頂得很紮實，落地後被吉魯搶到點直接破門，切爾西首開紀錄1：0。比賽第33分鐘，阿隆索（Marcos Alonso）在禁區外左路一記弧線球傳至中路拖車上的吉魯，吉魯也沒辜負隊友好意，一腳將比分改寫至2：0，同時在上半場完成梅開二度的表現。上半場終了前傷停捕時，阿隆索再用進球錦上添花，半場結束切爾西就是以3：0領先基輔發電機。

請繼續往下閱讀...

下半場比賽第59分鐘，威廉在右側邊線旁開出自由球，皮球直往禁區飛，吉魯用一記頭錘破網將比分拉開至4：0，個人也完成帽子戲法。比賽第78分鐘，已攻進3球的吉魯也要用助攻向隊友表達謝意，吉魯向奧多伊（Callum Hudson-Odoi）送出直塞球，奧多伊靠著速度擺脫防守者後攻門得手，最終切爾西就是5：0大勝發電機，兩輪賽事下來總和8：0，以懸殊的比分差拆解發電機，快意晉級歐霸盃8強。

吉魯本場攻下3球後，以9顆歐霸進球直衝射手榜第1，另外還有2次助攻，可以說是切爾西在歐霸盃持續前進的重要角色。

本場比賽切爾西控球時間佔有62.6%，基輔發電機則是37.4%，藍軍有14次射門8次射正，發電機則有6次射門2次射正，切爾西整場傳球次數達624次，傳球成功率89.3%，發電機則只有368次傳球並有81.3%的成功率。

本場挹注1球1助攻的阿隆索也是贏球功臣。（歐新社）

兩隊教練賽後握手致意，藍軍主教練薩里（圖左）在先前帶隊的低潮後，現在球隊的近況則是逐漸回穩。（歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/