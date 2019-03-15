NBA》「搶手貨」豪哥卻讓老鷹空手而歸 美記者公布真相

林書豪老鷹時期繳出優異身手，多次成為季中交易傳聞主角。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪季中交易傳聞不斷，畢竟他的出色表現有目共睹，卻讓老鷹在談判時空手而歸，讓球迷感到相當疑惑，對此記者也在Q&A時透露現實面。

豪哥在老鷹替補出賽時間零碎，仍繳出場均46.6％投籃命中率，10.7分、3.5助攻的高效率表現，成為不少球隊覬覦的對象，當外界都覺得老鷹送走豪哥已勢在必行，老鷹總管席列克（Travis Schlenk）就曾說過，要談到一筆雙方都點頭的生意並不簡單，最終老鷹沒有透過交易換來任何重建資產，而是選擇買斷放人，讓豪哥恢復自由身轉戰暴龍。

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但老鷹高層的操作，至今仍讓球迷感到不解，一名網友在《The Athletic》舉辦的問答活動中詢問，「為什麼老鷹無法透過交易拿到一個二輪選秀籤呢？什麼都沒拿到？你覺得一個身處合約年的優質控衛不足以換到任何報償嗎？」

對此，主跑老鷹新聞的記者Chris Kirschner反問球迷，「你看到林現在在多倫多的表現嗎？」他說，「林現在其實打得....很不『優質』，大家都得好好記住一件事，就是任何交易都得建立在薪資對等上，根本沒多少球隊能夠接受林書豪的合約，所以老鷹也難以從中得到回報。」Chris Kirschner透露，雖然有不少球隊詢問林書豪交易，但提出的條件都難以讓老鷹點頭。

今天比賽以前，林書豪在暴龍出賽10場，平均上場時間20.6分鐘，場均僅7.7分、2.6助攻。

林書豪季中從老鷹轉戰暴龍。（資料照，美聯社）

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