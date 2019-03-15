羽球》被中國球迷嗆還不退休 「超級丹」仍霸氣回應

林丹上節目霸氣回應外界酸言酸語。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國男單名將「超級丹」林丹在本屆全英賽竟爆冷被日本三哥常山幹太拍落，決勝局更僅拿7分，引來中國媒體與球迷批評，認為他根本就該退休了，不過林丹近日上節目時，就曾霸氣表示自己仍有拚奧運的夢想，所以絕不會輕易言退。

曾是中國羽球男單一哥的林丹，隨著年齡逐漸增長，速度、球技都不若以往，去年不但狀況低迷，還寫下難堪的9度一輪遊紀錄，世界排名也跌出前10，泰國大師賽決賽不敵世界排名125的駱建佑，連曾10次打進決賽，更在其中6次奪冠的全英賽，首輪就爆冷輸球慘遭一輪遊。

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面對前所未有的職業生涯低潮，曾經戰無不勝的「超級丹」變成了「一輪丹」，讓許多中國球迷和媒體無法接受，認為如果他都是用這樣的態度來比賽還不如退休算了，還有人酸他之所以不退休只是因為想要賺更多廣告代言費。

不過林丹之前在先鋒乒羽《羽粉圈》節目中，其實就提過，自己應該能相當驕傲地說，他的羽球生涯是成功的，雖然已經打了18年國家隊，但他仍希望能夠延續下去，並站上明年東京奧運的舞台。

而目前正在參加超級300系列瑞士羽球公開賽的林丹，今天稍早在次輪以21：15、21：17，直落二輕鬆扳倒世界排名28名的南韓李東根晉級8強。

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