NBA》魏少大三元白搭 溜馬麥休斯關鍵補籃險勝雷霆

溜馬麥休斯（左）關鍵補籃助隊獲勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印第安那溜馬今天在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，雖然雷霆「忍者龜」魏斯布魯克 （Russell Westbrook）繳出大三元的精采表現，但溜馬靠著麥休斯（Wesley Matthews）比賽最後1.8秒的關鍵補籃，以108：106氣走雷霆，笑納2連勝。

雷霆魏斯布魯克今天繳大三元好表現。（今日美國）

本場比賽大部分時間都由雷霆領先，最大分差甚至來到19分之多，不過到第三節後段，溜馬開始急起直追，在第三節結束前應是將比分追到81：88僅剩7分落後，末節雷霆又陷入得分乾旱，讓溜馬靠著M.透納（Myles Turner）灌籃得手，在最後2分鐘將比數1分超前。

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沙波尼斯（右）拿下全隊最高的26分7籃板4助攻。（美聯社）

隨後溜馬波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）中距離跳投再補進兩分，雷霆P.喬治（Paul George）遇上前東家關鍵時刻毫不手軟，靠著一季三分彈及罰球連拿5分，最後一分鐘沙波尼斯（Domantas Sabonis）挑籃得分將比分再度追平，讀秒階段波丹諾維奇跳投沒進，麥休斯搶下籃板補籃得手，成為本場比賽勝負的關鍵，最終溜馬就以108：106險勝雷霆。

雷霆P.喬治轟下全場最高36分。（美聯社）

溜馬沙波尼斯（Domantas Sabonis）26分7籃板4助攻，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）23分4籃板5助攻，D.柯利森（Darren Collison）17分6籃板7助攻，麥休斯（Wesley Matthews）16分7籃板2助攻。

雷霆P.喬治（Paul George）36分6籃板5助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）19分14籃板11助攻，亞當斯（Steven Adams）17分8籃板1助攻，納迪爾（Abdel Nader）10分1籃板。

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