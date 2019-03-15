MLB》一人左將成歷史 天使老將嘆棒球生涯要結束了

天使31歲投手詹寧斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明年球季將推出新規定，投手必須面對3個人次、或是投完該半局，代表一人投手消失。天使31歲投手詹寧斯（Dan Jennings）表示自己職業生涯要結束了，直言這規定太糟糕。

大聯盟官網今天公布新規定，2020年球季開始，投手至少要面對3名打者、或是投完該半局，除非受傷或生病。這代表專職一人投手的球員，未來將面臨轉型、甚至可能失業。

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《橙縣紀事報》報導，天使隊總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，這規定將改變比賽的戰略，「可能會改變牛棚投手的結構，我不清楚，但相信人們會試著找出漏洞。」

「我可以老實說，我的職業生涯要進入尾聲了，這太糟糕了。」詹寧斯說，「若我是年輕選手，因為這規定可能不會得到上場機會，這爛透了。」他認為新規定將改變球隊的投手陣容、以及比賽戰略。

左投的詹寧斯每場平均面對3.9名打者，去年球季他面對左打的被打擊率僅0.226，對右打的被打擊率則維0.320。詹寧斯認為，自己不是一人左投，但知道這是他作為投手價值的一部分。

詹寧斯說，以前他可以連三天後援出賽，都只面對一個人次，對此感到驕傲。他指出，「我不可能連三天出賽、每場都面對三名打者，這是不可能的事，作為一名球員，我幾乎沒有選擇的餘地，這打亂我的職業生涯，真的很難吞下去。」

小熊36歲投手杜恩辛。（資料照，今日美國）

《今日美國》報導，小熊36歲投手杜恩辛（Brian Duensing）坦言新規則讓他感到震驚，「我想這會讓一些投手失去工作，有很多的左投就是解決左打維生，現在他們可能要改變。部分投手要採取不同的投球方式、或是找到新方法，來保住他們的工作。」

小熊總教練梅登（Joe Maddon）則表示，「這會傷害左投手，特別是後援。」

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