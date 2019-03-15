歐霸》約維奇致勝一球 法蘭克福淘汰國米晉8

來自德甲的法蘭克福晉級歐霸盃8強，且今年在德甲排名第5。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐霸盃16強次輪賽事，德甲的法蘭克福作客國際米蘭主場，第一輪賽事兩隊在法蘭克福主場踢平，這場比賽靠著前鋒約維奇（Luka Jović）踢進本場唯一一球，最終法蘭克福1：0踢館成功，兩輪賽事總和法蘭克福1：0淘汰國際米蘭，晉級歐霸盃8強。

比賽剛開始的第5分鐘，國米後衛德弗里（Stefan de Vrij）一個相當糟糕的頭頂回傳球，回傳力道不夠，從中被約維奇攔截後直接反快攻，約維奇不疾不徐以一個小挑球越過門將封阻後球進網，法蘭克福先馳得點1：0，先取得一顆寶貴的客場進球，接下來的比賽兩隊即便有多次進攻機會，但皆未能有效地破門成功，終場法蘭克福就是以1：0收下勝利。

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若前一場比賽法蘭克福的英雄是門將特拉普（Kevin Trapp），撲出關鍵的12碼保住和局不輸球，那這場肯定就是攻進全場為一一球，也是晉級致勝球的約維奇。約維奇本季在歐霸盃已踢進7球，排名射手榜第4，於德甲攻下15球則是僅落後榜首的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），目前約維奇轉會謠言滿天飛，今年夏天將有機會去到其他豪門球隊效力。

國際米蘭輸球後還不能氣餒，週末還要對上同城死對頭AC米蘭，不只是同城德比戰，更是義甲排名第3的搶位戰，原隊長伊卡迪（Mauro Icardi）本場比賽還是沒上場，自從2月中被拔除隊長位置之後就沒上過場。

本場比賽國際米蘭擁有較多的控球時間54%，法蘭克福則是46%，但射門次數卻是法蘭克福的18次優於國際米蘭的12次，射正次數比為法蘭克福8：4國際米蘭。

約維奇（圖右）攻下本場唯一一球，幫助法蘭克福在米蘭踢館成功。（美聯社）

輸球的國米球員還是向來到現場看球的球迷們拍手致謝。（法新社）

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