NBA》林書豪再次先發9分、7籃板 暴龍轟垮湖人

林書豪。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪今日在主場碰上前東家湖人，獲得先發上陣的機會，繳出9分、7籃板，搭配暴龍團隊砍進16顆三分球，龍軍以111：98痛擊湖人，續朝連4季50勝之目標邁進。

主控羅利（Kyle Lowry）因腳踝不適缺陣，林書豪獲得加盟暴龍的第2次先發，他上半場陷入犯規麻煩，進帳4分、6籃板；豪小子下半場終於在45度三分線開張，單節斬獲5分，最終上場20分49秒，出手9投4中，攻下9分、7籃板與1助攻，美中不足是他三分球僅5投1中，整體表現仍比上次首度在暴龍擔任先發的1分出色不少。

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暴龍上半場共進10顆三分球，成為領先客軍的關鍵，下半場未讓湖人反撲得逞，在主場收下本季第49勝，只差1勝就能完成連4季都進帳50勝紀錄。

一哥雷納德（Kawhi Leonard）斬獲全隊最高25分，外帶8籃板、4助攻，年度進步獎熱門人選西亞卡姆（Pascal Siakam）進帳15分、6助攻與5籃板，M.加索（Marc Gasol）終結連4戰得分個位數，繳出15分、7籃板和4助攻。此外，

加索、林書豪都登上先發，暴龍替補群就靠鮑威爾（Norman Powell），他繳出20分、8籃板，稱職扮演板凳暴徒角色。

「大帝」詹姆斯（LeBron James）攻下全場最多29分，無奈還是難以幫助球隊於客場踢館成功，朗度（Rajon Rondo）13分、8助攻和5籃板，中鋒麥基（JaVale McGee）9分、9籃板，至於板凳表現最佳為卡盧索（Alex Caruso）攻下生涯新高16分。

林書豪防守湖人球員庫茲馬。（美聯社）

暴龍雷納德拿25分。（美聯社）

暴龍替補鮑威爾（左）繳出20分。（美聯社）



詹姆斯拿29分。（美聯社）

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