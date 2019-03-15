羽球》大馬公開賽門票搶翻 李宗偉復出卻仍有變數

李宗偉想在大馬公開賽復出，可能還是有變數。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞羽球名將「拿督」李宗偉，去年罹患鼻咽癌震驚外界，而在療程結束後，他也宣告預計4月將在自家主場的馬來西亞公開賽上復出，比賽門票也熱賣，不過是否能參賽還是得等下星期來台複診才能揭曉，想一睹前球王復出的球迷可能還得耐心等待。

擁有3面奧運男單銀牌、3面世錦賽銀牌的李宗偉，去在7月超級1000系列印尼公開賽於4強止步後，對外宣稱因病放棄世錦賽及亞運，9月則被爆拿督在台灣治療鼻咽癌，好在經過2個月治療並清除體內癌細胞後，身體已無大礙。

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不過雖然李宗偉之前就已經計劃在馬來西亞公開賽復出，大馬羽協也在報名截止日期替他順利完成報名參賽，不過能不能迎來病癒後首次賽事，仍有待他3月底來台灣複診，獲醫生亮綠燈批准才行。而日前被問及李宗偉在大馬公開賽露面的機會時，馬來西亞羽球協會主席札卡里亞仍語帶保留說，希望外界─尤其是球迷們不要抱持太高的期望，畢竟讓李宗偉健康回歸才最重要。

假如李宗偉確定能參賽，大馬公開賽首戰就將強碰名列大會第8種子的印度一哥斯理坎特（Srikanth Kidambi），次輪則將遇上泰國佩爾帕達布（Khosit Phetpradab）和南韓李東根之間的勝方，而最快8強就有可能對上中國好手諶龍。

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