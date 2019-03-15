MLB》4局飆5K卻2度砸人 達比修有解釋：失投啦！

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍投手達比修有今在熱身賽面對老東家遊騎兵先發，此戰主投4局被敲3安、失1分，送出5次三振，但也投出2次觸身球，最終小熊以2：1險勝。

達比修高薪加盟小熊，首季卻因傷先發8場繳出1勝3敗、防禦率4.95，慘澹表現欠佳飽受外界批評，不過，傷癒的達比修今年春訓熱身賽表現漸入佳境，今天雖開局狀況不穩，壞球數多於好球，第1局就掉了1分，達比修表示，「我沒有覺得節奏變慢，但可能你們（記者）跟投手教練有看出來，後來他告訴我動做得加快，我才試著做。」

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達比修及時回穩，球速最快來到96英哩，至今3場熱身賽共7.1局，自責分率為2.45，此役他一度因控球不穩砸到2人，但被丟到的人並非先前提過的「目標」蓋洛（Joey Gallo）和歐多（Rougned Odor），而是多奇（Carlos Tocci）和凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa），達比修澄清自己並非因為隊友沒上而換人砸，「我沒有刻意要丟他們啦，只是失投而已。」

小熊在一局下靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）適時安打扳平戰局，八局下考特（Ryan Court）的高飛犧牲打敲回致勝超前分，最終以2：1險勝遊騎兵。

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