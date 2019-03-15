田徑》看國中小將飆速 楊俊瀚忠告發人省思（影音）

〔記者卓佳萍／新北報導〕儘管北部天氣稍微轉涼，「台灣最速男」楊俊瀚今天早上在新北市青年盃公開男子組200公尺決賽，跑出21秒24，拿下金牌。

楊俊瀚起跑前，再度吸引全場目光，觀眾屏息以待，但他今天後段速度微降，最後以21秒24，成績並不如昨天預賽的21秒06，楊俊瀚透露，後段速度沒有維持，反而降速比較多，不過仍覺得這趟青年盃有所收穫，比賽強度比訓練還高，可以從內容找到缺失去修正。

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新化國中15歲魏浩倫於國男組200公尺決賽跑出21秒56奪金，打破楊俊瀚國中時期所創的大會紀錄22秒05。

「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺跑出21.24秒的成績拿下第一名。（記者陳志曲攝）

楊俊瀚表示，其實記不得自己曾有這項大會紀錄，看到這位小將成績確實很羨慕，「應該是國中的自己夢寐以求的」，每個人不同階段都有不同任務，希望他可以延續到成人賽事，未來也能加入國家隊，「那才是真正的開始，與世界好手競爭。」

「接力隊需要他」，21歲楊俊瀚打趣說，自己應該可以等到他加入吧，目前男子接力隊菁英輩出，打破全國紀錄38秒78，指日可待。

新化國中15歲小將魏浩倫，打破楊俊瀚國中時期所創的大會紀錄。（記者陳志曲攝）

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