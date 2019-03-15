台日交流賽》陳冠宇、李杜軒今隨羅德戰桃猿 陳冠宇今年拚先發

〔特派記者林宥辰／千葉報導〕羅德隊今天在自家主場再戰Lamigo桃猿，賽前兩位台將陳冠宇、李杜軒都隨隊，陳冠宇也分享自己春訓至今近況，期望今年有機會以先發之姿再上一軍。

雖然近期都待在二軍，不過陳冠宇說，日前有打二軍熱身賽維持比賽感覺，目前也持續以先發定位調整，「其實現在狀況都不錯，就是等機會，把自己的投球局數拉長、準備好，教練們也要我先不用急。」

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去年陳冠宇在長中繼角色投出佳績，今年定位轉回到先發，陳冠宇說：「還是一樣都是投球，擔任先發的話可能要想的事會多一點，春訓時也要提前練好體能。」

羅德隊今年延攬吉井理人擔任投手教練，吉井理人球員時代曾旅美，去年以前曾任日本火腿隊投手教練。陳冠宇說，吉井教練的觀念偏美式：「很好溝通，他要我們把他當聊天對象，也帶來不一樣的課表，比如週一強制投手們休息、先發前一天要求不要練投等，一開始大家會不習慣，但長期以來應該是好事。」

陳冠宇、李杜軒參與練球。（特派記者林正堃攝）

陳冠宇。（特派記者林正堃攝）

陳冠宇。（特派記者林正堃攝）

李杜軒。（特派記者林正堃攝）

李杜軒。（特派記者林正堃攝）

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