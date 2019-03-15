NBA》厄文生涯第二次大三元 領綠衫軍主場逆轉國王

厄文今天繳大三元好表現。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓塞爾提克今天在主場迎戰沙加緬度國王，綠衫軍今天靠著明星後衛厄文（Kyrie Irving）演出生涯的第二次的大三元，帶領塞爾提克以126：120逆轉國王，收下近五場比賽的第四勝。

本場比賽上半場大部分時間都由國王取得領先，直到第三節末段靠著厄文（Kyrie Irving）及J.布朗（Jaylen Brown）連續得手才將比分追上，第三節結束前「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）投進壓哨球，帶著兩分領先進入決勝節，末節綠衫軍手感持續火燙，將雙方比分差距越拉越開，即便國王苦苦追趕，也無法扭轉情勢，最終塞爾提克就以126：120擊敗國王。

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塞爾提克厄文31分10籃板12助攻，J.布朗22分1籃板，小莫里斯（Marcus Morris）12分13籃板2助攻，塔圖姆（Jayson Tatum）15分4籃板3助攻，哈佛德（Al Horford）12分5籃板6助攻，海沃德10分3籃板4助攻。

國王希爾德（Buddy Hield）34分4籃板7助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）20分5籃板4助攻，福克斯（De'Aaron Fox）19分7籃板9助攻，巴格利（Marvin Bagley III）14分6籃板，考利斯坦（Willie Cauley-Stein）10分13籃板4助攻。

J.布朗（左）今天拿下22分。（歐新社）

海沃德（左）第三節投進超前壓哨球。（今日美國）

國王希爾德（左）攻下全場最高的34分4籃板7助攻。（美聯社）

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